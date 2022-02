Gesundheitsamt Itzehoe : Neuer Corona-Todesfall im Kreis Steinburg

Das Gesundheitsamt verzeichnet am Freitag, 4. Februar, 164 neue bestätigte Infektionen. Im Itzehoer Krankenhaus bleibt die Zahl der Covid-Patienten weiter sehr niedrig.

Itzehoe | Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus im Kreis Steinburg verstorben sind, ist am Freitag, 4. Feburar, um einen weiteren Fall auf 53 gestiegen. Wie das Gesundheitsamt in Itzehoe mitteilt, hatte der oder die Verstorbene bereits schwere Vorerkrankungen. Weitere Details, etwa zu Alter oder Wohnort der Person, macht die Behörde aus Datensc...

