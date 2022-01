Großprojekte in Itzehoe : Inefa, Parkdeck, Coriansberg: Semmelhaack-Vorhaben kommen voran

Die Bauanträge sind eingereicht – und in diesem Jahr soll schon viel Sichtbares passieren.

Itzehoe | Das Gerüst für das Bauschild steht, am Zaun hängt bereits das Schild eines Abbruchunternehmens. Auf dem Inefa-Gelände an der Brunnenstraße will das Elmshorner Wohnungsunternehmen Semmelhaack in diesem Jahr bereits deutlich vorankommen. Dasselbe gilt bei zwei weiteren Itzehoer Projekten: Die Bauanträge für den Coriansberg und das Parkdeck in der Brunne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.