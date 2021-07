Eisdielen im Kreis Steinburg : Salz-Karamell, Erdbeer und Co. vom Eiscafé am Markt in Schenefeld

In Schenefeld betreiben Ralf und Britta Rettig das Eiscafé am Markt – und die 25 Sorten selbst gemachtes Eis gibt es auch im Café Phaenomenon in Itzehoe.

Schenefeld | In einer kleinen Sommer-Serie stellen wir Eisdielen im Kreis Steinburg vor. Heute: Das Eiscafé am Markt in Schenefeld. Nach wie vor vertritt Ralf Rettig den Standpunkt: „Jeder muss auch mit verbundenen Augen schmecken können, welche Eissorte ihm gerade auf der Zunge zergeht.“ Der Inhaber des seit 2013 in Schenefeld ansässigen Eiscafés Am Markt mach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.