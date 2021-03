Volkshochschule in Corona-Zeiten : VHS Itzehoe will Nachhaltigkeit künftig mehr in den Mittelpunkt rücken

Statt eines Programmhefts gibt es ein Magazin zur aktuellen Entwicklung und zur 75-jährigen Geschichte der VHS Itzehoe.

Itzehoe | Normalerweise würden an Kursen der Volkshochschule Itzehoe Interessierte jetzt in dem neuen Programmheft blättern. „Aber nach wie vor beeinträchtigt die Corona-Pandemie noch immer unser Alltagsgeschehen, so dass auch wir unseren Bildungsbetrieb weiterhin aussetzen müssen“, sagt VHS-Leiterin Corinna Ahrens-Gravert. Magazin statt Programmheft Ende...

