Corona-Party aufgelöst : Polizei erwischt feiernde Jugendliche in der Nordoer Heide

Viele liefen weg, fünf wurden geschnappt – und durften auch aufräumen.

Kremperheide | Laute Musik, Alkohol und keine Beachtung für die Corona-Regeln: Die Polizei hat am Freitagabend (26. März) eine Party von Jugendlichen in der Nordoer Heide gesprengt. Ein telefonischer Hinweis hatte die Beamten auf die Spur der Feiernden gebracht, mehrere Streifen fuhren zu dem zentralen Platz in der Heide. Es soll nicht der erste Vorfall dieser Ar...

