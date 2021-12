Booster-Impfung im Kreis Steinburg : Impfzentrum Itzehoe: Ausreichend Biontech-Impfstoff für junge Menschen

Das Gesundheitsamt Itzehoe meldet etwas weniger Neuinfektionen als in den vergangenen Tagen. In der Impfstelle in Itzehoe gibt es noch viele freie Termine.

Itzehoe | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Steinburg ist am Freitag (3. Dezember) weniger hoch als an den Vortagen. Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet 28 neue Fälle gegenüber Donnerstag. Die Zahl der akuten Infektionen sinkt wegen gleichzeitiger Genesung von Betroffenen auf nun 327 Personen. Weiterlesen: Neustart im Impfzentrum: Bis zu 400 Coron...

