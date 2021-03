Polizei sucht Zeugen : Unbekannte Täter schlagen Scheibe in Glückstadt-Nord ein

An der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses gab es eine Sachbeschädigung.

24. März 2021, 13:27 Uhr

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zu vergangenen Sonntag in der Flensburger Straße ereignet hat. Dort schlugen Unbekannte bei der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses eine Glasscheibe ein. Den entstandenen Schaden gaben die Beamten mit rund 200 Euro an.

Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0.