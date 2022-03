Feuer in Wrohm : Unterstand niedergebrannt – Feuerwehrmann wird verletzt

Das Feuer in einem Unterstand auf einem Grundstück in Wrohm hat einen Großeinsatz ausgelöst. 80 Rettungskräfte aus drei Wehren bekämpften den Brand.

Wrohm | Auf einem Gelände in der Straße An der Sandkuhle in Wrohm ist am späten Dienstagnachmittag (22. März) ein Unterstand aus Holz und Blech ausgebrannt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Nach Informationen von shz.de ermittelt nun nicht nur die Polizei vor Ort, sondern auch der Kriminaldauerdienst in Pinneberg. Sie wollen die Frage k...

