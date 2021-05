In Wilster : Betrunkene Jugendliche treten am Bischofer Deich Autospiegel kaputt

Aufgrund von Zeugenaussagen kann die Polizei einen 16- und einen 19-Jährigen stellen. Beide waren alkoholisiert.

Wilster | Zwei junge Männer waren am Sonntagabend (16. Mai) in Wilster unterwegs und haben mehrere Autospiegel beschädigt. Dank der Hinweise von Zeugen ist es einer Streife gelungen, beide aufzugreifen – sie sind 16 und 19 Jahre alt. Gegen 22.50 Uhr meldeten Wilsteraner Bürger der Polizei, dass zwei Männer in der Johann-Meyer-Straße geparkte Fahrzeuge bes...

