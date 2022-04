Neues von Viermastbark : In Wewelsfleth restaurierter Frachtsegler Peking hat nun ein Klüvernetz

2020 wurde das aufwendig sanierte Traditionsschiff von der Peters-Werft in Wewelsfleth nach Hamburg überführt. Im Winter wurde es nun mit einem wichtigen Ausstattungselement in historischer Technik versehen.

Wewelsfleth/Hamburg | Seit Herbst 2020 liegt die Viermastbark Peking an der Kaikante im Deutschen Hafenmuseum (im Aufbau) in Hamburg – Standort Schuppen 50A. Zwischen 2017 und 2020 war sie in der Wewelsflether Peters-Werft aufwendig saniert worden und hat seitdem auch in der Wilstermarsch eine große Fan-Gemeinde. Zum Start in die neue Saison des Hafenmuseums ist die Peking...

