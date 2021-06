Experte Jörg Heyna vor Ort : In Vaale wurden die ersten Jungstörche beringt

Experte Jörg Heyna versah das linke Bein der beiden Küken aus dem Nest in der Hauptstraße in Vaale mit einem Ring. In wenigen Wochen wird er die vier jungen Weißstörche in Ottenbüttel beringen.

Vaale | Im Kreis Steinburg landeten seit Februar die ersten Störche, sowohl die Westzieher als auch später die Ostzieher aus dem Winterquartier in Afrika und zwar in guter Zahl. In den Jahren zuvor hatten die früh angekommenen Störche aus Spanien mit ihrer Brut immer deutlich mehr Vorteile gegenüber den „Spätheimkehrern“. In diesem Jahr hatten die er...

