Unfall in Krempdorf : VW prallt gegen Baum – ein Schwerverletzter

Der 51-jährige Fahrer musste ins Klinikum Itzehoe gebracht werden.

Krempdorf | Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 17. März, in Krempdorf. Ein mit zwei Personen besetzter VW Touran war gegen 14.50 Uhr auf der Straße An der Bahn in Richtung Glückstadt unterwegs, als der 52-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor und links von der Fahrbahn abkam. Der VW ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.