Gedenksteine gegen das Vergessen : Zwei neue Stolpersteine für Kellinghusen

Die Gedenksteine sollen an den Landarbeiter Johannes Claus Cordes und an Ferdinand Berndt erinnern, die in der Nazi-Zeit umgekommen sind.

Kellinghusen | Zwei weitere Stolpersteine werden Dienstag, 22. März, in Kellinghusen verlegt. Sie erinnern an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Der erste Stein wird um 9 Uhr in der Lornsenstraße verlegt. Er ist dem Landarbeiter Johannes Claus Cordes gewidmet, der im November 1944 im Lager Husum-Schwesing starb und a...

