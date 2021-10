Tragödie in Itzehoe : Mutter und Sohn (1) liegen tot in der Wohnung

Die Ermittler gehen bei der Frau von einer Selbsttötung aus, zum Kind gibt es noch keine Angaben.

Itzehoe | Schreckliche Entdeckung am Donnerstagabend (21. Oktober) in der Straße Ohlendörp in Edendorf: In einer Wohnung hat die Polizei eine Frau und ihren ein Jahr alten Sohn tot aufgefunden. Nach einem Hinweis hätten Beamte gegen 19.15 Uhr die beiden Leichen in der Wohnung entdeckt, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. „Nach ersten Erkenntnissen gehen die ...

