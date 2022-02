Covid-19 : Corona-Schutz: Kreis Steinburg weitgehend durchgeimpft

Seit etwa zwei Wochen ist die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in Itzehoe und Umgebung deutlich zurückgegangen. Die Impfquote ist hoch – es bleibt aber eine nicht unbedenkliche Lücke bei älteren Menschen.

Itzehoe | Wochenlang wurde in der Radiologischen Praxis am Klinikum Itzehoe am Sonnabend nicht nur geröntgt, sondern auch gegen das Coronavirus geimpft. Wie viele Fachärzte im Kreis unterstützten Scott Berg und seine Kollegen die Impfkampagne gegen die Pandemie. Nun hat Berg seine Impfsprechstunde vorerst eingestellt. „Die Nachfrage war einfach nicht mehr da“, ...

