Malzmüllerwiesen in Itzehoe : Corona-Tests im Drive-in: Miguel Gerwins und Philip Deyarbakarli sind startklar

Das neue Angebot wird auf den Malzmüllerwiesen geschaffen – und ein zweites kommt wenige Tage später am früheren Famila-Markt hinzu.

Itzehoe | Ein Corona-Schnelltest am Autofenster: Ab Montag (31. Januar) ist das in Itzehoe möglich. Dann öffnet erstmals eine neue Teststelle auf den Malzmüllerwiesen. Am Freitag darauf folgt eine weitere Station auf dem Alsen-Gelände am früheren Famila-Markt. Testzelt auf Malzmüllerwiesen Miguel Gerwins hat es selbst oft genug erlebt: Testzentren seien n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.