Polizei Itzehoe sucht Zeugen : Brieftasche gestohlen: War es ein 80-Jähriger?

Das 83-jährige Opfer erinnert sich nach der Tat an einen etwa gleichaltrigen Mann.

29. September 2021, 10:41 Uhr

Itzehoe | Einem 83-Jährigen ist am Dienstagmittag (28. September) beim Einkaufen die Brieftasche gestohlen worden. Die Tat ereignete sich bei Aldi am Rotenbrook in der Zeit von 13.30 bis 14 Uhr.

Der Kunde trug seine Brieftasche in einem Stoffbeutel bei sich. An der Kasse bemerkte er, dass sie fehlte. „Mit der darin enthaltenen EC-Karte erfolgten glücklicherweise vor Sperrung der Karte keine Abbuchungen“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Verdächtiges Verhalten

Im Nachhinein habe sich der Bestohlene an eine etwa 80 Jahre alte, männliche Person mit leicht gebeugter Haltung und Schiebermütze erinnert, die ihm in der Obstabteilung auffällig nahe gekommen sei. „Ob der Mann für die Tat verantwortlich war, ist unklar.“

Hinweise unter 04821/6020.