Polizei Itzehoe : Taschendiebe plündern Konto mit EC-Karte

Polizeisprecher Hans-Werner Heise warnt ausdrücklich davor, Karte und Geheimnummer zusammen aufzubewahren. Taschendiebe seien geschickt und schnell.

Itzehoe | Schon wieder haben Taschendiebe in Itzehoe Beute gemacht. Am Mittwoch (13. Oktober), kurz vor 12 Uhr, bemerkte eine 41-jährige Itzehoerin, dass man ihr in der Kirchenstraße in Itzehoe, vermutlich bei Kik, die Geldbörse entwendet hatte. „Damit nicht genug, ein paar Minuten später wurden auch einige hundert Euro von ihrem Konto abgehoben, noch bevor sie...

