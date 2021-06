Kurze Flucht in Itzehoe : Polizei erwischt Fahrraddieb im Wald

Ein Zeuge verfolgt den Mann, der schließlich zu Fuß zu entkommen versucht – aber vergebens.

Itzehoe | Im Wald wurde er schließlich geschnappt: Die Polizei hat am Wochenende einen Fahrraddieb erwischt. Der Freund der Eigentümerin hörte in der Nacht zu Sonnabend (19. Juni) um kurz nach Mitternacht Geräusche aus dem Hinterhof des Hauses in der Lindenstraße. Draußen stellte er fest, dass das Rad seiner Freundin gestohlen worden war – und sah einen Mann...

