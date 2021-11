Leicht verletzt in Itzehoe : In Hundeleine verfangen: Radler bringt 25-Jährige zu Fall

In der Kirchenstraße durfte der Unbekannte mit seinem S-Pedelec gar nicht fahren.

19. November 2021, 12:18 Uhr

Itzehoe | Ein Radler, eine Fußgängerin und ein Hund: Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (17. November) in der Kirchenstraße. Laut Polizei ging dort um 17 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem Hund in Richtung Berliner Platz. Ein Radler überholte sie und übersah dabei die Hundeleine. Diese verfing sich in dem E-Bike, die Itzehoerin stürzte und verletzte sich leicht.

„Der Unfallverursacher blieb kurz stehen und entfernte sich dann, ohne dass er seine Personalien hinterließ“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Beschrieben wird er als kräftig, 1,80 bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit dunkler Jeans, grauem Mantel und grauer Mütze. Er sprach Hochdeutsch und fuhr ein schwarzes S-Pedelec mit Versicherungskennzeichen aus diesem Jahr.

Hinweise unter 04821/6020.