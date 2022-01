Temporäre Impfstellen : Corona-Impfungen ohne Termin in Horst und an der Akademie des Klinikums Itzehoe

Die offenen Impfaktionen finden am 31. Januar und am 5. Februar statt. Drei verschiedene Impfstoffe sind verfügbar.

Horst/Itzehoe | Es gibt im Kreis Steinburg wieder die Möglichkeit, an temporären Impfstellen ohne Termin einen Piks gegen das Corona-Virus zu bekommen, und zwar in Horst und an der Akademie des Klinikums in Itzehoe. Am Montag, 31. Januar, findet eine offene Impfaktion in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in der Amtsverwaltung in der Elmshorner Straße 27 in Horst statt. Un...

