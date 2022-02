Temporäre Impfstellen : In Hohenlockstedt und Itzehoe kann man sich gegen Corona impfen lassen

Für die Corona-Schutzimpfungen am Dienstag, 22. Februar, sowie am Sonnabend, 26. Februar, sind keine Termine notwendig.

Hohenlockstedt/Itzehoe | In der achten Kalenderwoche gibt es wieder die Möglichkeit, sich an temporären Impfstellen ohne Termin im Kreis Steinburg impfen zu lassen: Am Dienstag, 22. Februar, im Rathaus in Hohenlockstedt, Kieler Straße 49, und zwar in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Und außerdem am Sonnabend, 26. Februar, in der Akademie des Klinikums Itzehoe in der Robert-Koch-St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.