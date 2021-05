Glückstadt : Kostenlose Coronatests auch am Pfingstmontag

Stefan Schröpfer testet auch am Feiertag.

Glückstadt | Die letzte Lücke im Kalender ist geschlossen: Auch am Pfingstmontag wird in Glückstadt auf das Coronavirus getestet. Stefan Schröpfer bietet den kostenlosen Service von 11 bis 13 Uhr im Gemeindehaus am Kirchplatz an. Anmeldungen online auf der Seite www.coronatest-steinburg.de/. Eine Reservierung ist nicht zwingend erforderlich, Interessenten ohne Ter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.