Bauarbeiten voll im Zeitplan : Etliche Anfragen: Dägelings erste Seniorenwohnanlage soll Mitte 2022 fertig sein

In Dägeling entsteht an der Schulstraße seit März ein neues Zuhause für Senioren. Fünf Millionen Euro werden in das energetische Vorzeigeobjekt investiert. Mitte 2022 soll Einzug sein.

Dägeling | Es geht voran auf der Baustelle der Seniorenwohnanlage in Dägeling. Die Arbeiten an der Schulstraße sind voll im Zeitplan, am 10. September konnte wie geplant im kleinen Rahmen bereits Richtfest gefeiert werden. Wenn weiterhin alles glatt läuft, soll die erste Seniorenwohnanlage der Gemeinde, die rund fünf Millionen Euro kostet und in der es 17 barrie...

