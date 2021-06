Berühmter Borsflether : Zum 100. Geburtstag: Erinnerung an Helmut Heißenbüttel

1981 nahm der prominente Schriftsteller Helmut Heißenbüttel (1921-1996) seinen Alterssitz in Borsfleth in der Krempermarsch. Zu seinem 100. Geburtstag wurde nun an ihn erinnert.

Borsfleth | Warum sich der aufmüpfige Schriftsteller im idyllischen Borsfleth ansiedelte? Die Antwort blieb in der Schwebe, erschloss sich aber aus vielen Details der Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Helmut Heißenbüttel. Rund 60 Besucher gedachten in der Borsflether Kirche bei Orgelimprovisationen von Eric Feller und Lesungs- sowie Erzählbeiträgen seines Leb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.