Covid-19 im Kreis Steinburg : Impfzentrum Itzehoe wird als „stationäre Impfstelle“ wieder in Betrieb genommen

Ab Ende November wird es in Itzehoe wieder die Möglichkeit zu Erst- und Boosterimpfungen gegen Corona im bisherigen Impfzentrum im Stadtteil Edendorf geben.

Itzehoe | In Itzehoe wird es demnächst wieder die Möglichkeit zur Erst- und Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in einer stationären Impfstelle geben. Sie wird, wie das bisherige Impfzentrum Itzehoe, im ehemaligen Indoor-Spielplatz Piratenland in der Emmy-Noether-Straße 17 eingerichtet. Das teilte der Kreis Steinburg am Dienstag (23. November) auf Nachfr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.