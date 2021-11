Immer montags : Open-Air-Andacht auf dem Hohenasper Krippenweg

Das erste Treffen findet Montag, 29. November, am alten Pastorat statt.

Hohenaspe | Die Kirchengemeinde Hohenaspe feiert an jedem Montag nach den Adventsonntagen um 18 Uhr eine halbstündige Open-Air-Andacht auf dem Hohenasper Krippenweg. Groß und Klein sind eingeladen, sich mit der Geschichte von Marias kleinem Esel auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Treffpunkt ist am 29. November das alte Pastorat. An den weiteren Montagen tref...

