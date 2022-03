Eröffnung für Sommer geplant : Moyo Care: Im Schloss Heiligenstedten entstehen Senioren-Wohngemeinschaften

Der Schwerpunkt soll auf der Betreuung Demenz-Kranker liegen. Betreiber ist das Unternehmen Moyo Care, ein Pflegedienst mit Sitz in Pinneberg. Schloss-Besitzer und Investor ist jetzt eine Hamburger Immobilienverwaltung.

Heiligenstedten | Schon seit mehreren Monaten brennt im Schloss in Heiligenstedten ziemlich oft Licht – denn hier tut sich was, und zwar in größerem Umfang: Die Firma Moyo Care GmbH mit Sitz in Pinneberg, die bereits an mehreren Standorten – Appen, Pinneberg und Ratzeburg – verschiedene Wohnformen für ältere Menschen betreibt, will hier ab dem Sommer ebenfalls Senioren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.