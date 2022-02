Zikita-Projekt : Kita-Kinder besuchen Zeitungs-Redaktion in Itzehoe

Im Rahmen des Projekts Zeitung in der Kita statteten die Beidenflether Vorschulkinder der Norddeutschen Rundschau einen Besuch ab, um sich anzuschauen, wie eine Tageszeitung gemacht wird.

Itzehoe | Die Vorschulkinder im Kindergarten Beidenfleth beteiligen sich am Projekt „Zeitung in der Kita“ (Zikita). In den vergangenen Wochen wurde nicht nur gemeinsam die Zeitung gelesen, sondern auch damit gespielt und gebastelt. Bei der Beschäftigung mit der Zeitung kamen aber auch Fragen auf: Wie kommen die Texte und Fotos in die Zeitung? Warum ist Zeitungs...

