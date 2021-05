Unfall an Himmelfahrt : Zwei betrunkene Radfahrer stürzen in Kollmar am Deich

Im Kollmaraner Ortsteil Bielenberg stürzen zwei betrunkene Radfahrer auf dem Deichverteidigungsweg und verletzen sich.

Kollmar | Damit Schafe den Elbdeich nicht verlassen, sind in den Boden an den Zugängen zum Deichverteidigungsweg Gitter eingelassen, die die Tiere nicht betreten. Das hätten auch zwei Radfahrer am späten Nachmittag des Himmelfahrtstags besser gelassen: Die stürzten und verletzten sich. Zu allem Überfluss gab es auch noch Anzeigen von der Polizei, weil die Männe...

