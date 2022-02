Sturmflut 1962 in Itzehoe : Schleswig-Holstein hatte ein Flutopfer zu beklagen

Der Schipper Johann Schölermann wollte seine Wohnung nahe der Stör in der Itzehoer Innenstadt nicht verlassen. Er konnte am Morgen des 17. Februars nur noch tot aus seiner Wohnstube geborgen werden.

Itzehoe | Die Hinterbliebenen gaben in der Norddeutschen Rundschau eine Todesanzeige auf mit dem Wortlaut: „Infolge der Hochwasserkatastrophe verloren wir durch Ertrinken unseren lieben Großvater, unseren guten Bruder, Schwager, Onkel Johann Schölermann im 80. Lebensjahre.“ Der Itzehoer war in Schleswig-Holstein das einzige Todesopfer der großen Flut, die in Ha...

