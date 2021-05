Wacken Open Air in Steinburg : Laut Stufenplan des Landes kann das WOA im Juli nicht stattfinden

Das Aus für ein richtiges WOA im Juli: Die Landesregierung hat in Kiel für Events unter freiem Himmel 2500 Personen als Höchstgrenze ab Ende Juni festgelegt. Erst ab September gibt es für Groß-Events freie Fahrt.

Wacken | Kaum jemand gibt dem Wacken Open Air 2021 wirklich eine Chance, viele schon seit 2020 nicht, als das weltgrößte Heavy-Metal-Festival in der 1800-Seelen-Gemeinde Wacken im Kreis Steinburg erstmals in seiner über 30-jährigen Geschichte wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Denn in den Monaten danach zeichnete sich mehr als deutlich ab, dass Corona ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.