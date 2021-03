Angebot in Itzehoe : Bei Eva Preponis im Weltladen gibt es Ostergrüße

Auch die Schutzengel-Box ist in einer Osterversion erhältlich.

Itzehoe | „Ostern ist das Fest der Hoffnung. Daher wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben, diese Hoffnung weiterzutragen “, sagt Anne Zankel vom Itzehoer Weltladen. Eine schöne Lösung, in dieser kontaktarmen Zeit an andere zu denken und ihnen eine Freude zu machen. Für Empfänger in der Nähe wurde eine Ostertüte für 5 Euro entwickelt. Für die Lieb...

