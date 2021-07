Ohne Anmeldung ins Impfzentrum : Impfaktion für alle mit Johnson & Johnson in Itzehoe

Empfohlen ist der Impfstoff für Menschen ab 60 Jahren – doch jeder kann sich nach Aufklärung dafür entscheiden.

Itzehoe | Das Land hat den Impfzentren weitere 25.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. In den kommenden Wochen gibt es offene Impfaktionen ohne Termin im Impfzentrum in der Emmy-Noether-Straße – so lange der Vorrat reicht. Montags und dienstags Montag und Dienstag, 5. und 6. Juli, können sich Personen ab 18 Jahren ...

