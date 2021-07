Eisdielen : Im Eiscafé Rialto in Wilster ist „Grashüpfer“ besonders beliebt

Für die Zutaten des beliebten Pistazien-Eises gibt es zurzeit allerdings Lieferschwierigkeiten – doch Chefin Melanie Christen hat viele andere Sorten im Angebot.

Wilster | In einer kleinen Sommer-Serie stellen wir Eisdielen im Kreis Steinburg vor. Heute: Das Eiscafé Rialto in Wilster. „Eigentlich gehört der Grashüpfer zu den am meist gekauften Eissorten“, sagt Melanie Christen. Durch Corona aber könne ihr Mann Jens Kock das aus weißer Schokolade und Piztaziencreme gefertigte Eis derzeit gar nicht herstellen. „Die Zut...

