Im Bereich Wewelsfleth : Vogelnest löst morgendlichen Stromausfall aus

Zwischen 3 und 5 Uhr war der Strom im Raum zwischen Wewelsfleth und Damfleth weg. Techniker von Netzbetreiber SH-Netz fanden schnell die Ursache.

Wewelsfleth | In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch (30. März) im Bereich Wewelsfleth, Beidenfleth, Stördorf und Dammfleth zu Stromausfällen. Der Fehler wurde schnell gefunden: Wie Netzbetreiber SH-Netz auf Anfrage mitteilte, war ein Vogelnest in einer Freileitungsstation eines Kunden Ursache für die unterbrochene Stromversorgung. In Wewelsfleth und Bei...

