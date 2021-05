Erstes Treffen : „Ideenwerkstatt Landwirtschaft“ diskutierte über das Agrarsystem

Auf Initiative der grünen Ratsfrau Gabriele Piachnow-Schmidt saßen in Kellinghusen unter anderem Landwirte und Tierrechtler konstruktiv an einem Tisch. Eine lange Liste mit Themen für künftige Treffen wurde erstellt.

Kellinghusen | Doch, ein sachorientiertes Miteinander ist möglich. Ebenso die Erkenntnis, voneinander lernen zu können. So geschehen in der „Ideenwerkstatt Landwirtschaft“ im Kellinghusener Bürgerhaus. Auf Initiative von der grünen Ratsfrau Gabriele Piachnow-Schmidt saßen dort Landwirte und Tierrechtler an einem Tisch. Als ich die verhärteten Fronten sah, kam mir ...

