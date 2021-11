Traditionsclub mit Problemen : Uwe Heilenkötter und Uwe Reese in Sorge: Itzehoer SV 2.0 vor Aus?

Ein neuer 2. Vorsitzender muss gefunden werden, sonst droht die Auflösung. Die Clubführung will den Verein retten – und mit einem Bürgerbegehren auch sein Sportgelände. Die Stadt wird harsch kritisiert.

Itzehoe | Ist der Weckruf angekommen? Beim Itzehoer SV 2.0, dem Nachfolger des Traditionsvereins ISV 09, steht am Montag, 15. November, eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit nur zwei Tagesordnungspunkten auf dem Programm. Vor allem der zweite sorgt für Unruhe: Auflösung des Vereins. Ist der Fußballclub am Lehmwohld also bald Geschichte? Wenn niemand...

