Dart-Sparte aus Itzehoe : ISV-Dart-Spieler suchen Nachwuchs und blicken auf WM in England

Trainiert wird mittwochs direkt neben dem ISV-Stadion an zwölf E-Dart-Automaten und zwei Steeldartscheiben. Ziel ist es, eine Jugendabteilung aufzubauen.

Itzehoe | In England läuft gerade die Darts-WM. Aber nicht nur in Großbritannien fliegen die Pfeile. Auch am Lehmwohld in Itzehoe herrscht konzentrierte Betriebsamkeit. Dort dürfen die Mitglieder der Dart-Sparte beim ISV 2.0 seit dem Sommer unter Corona-Regeln wieder gemeinsam auf die Scheiben werfen. In den Räum direkt am ISV-Stadion kommt ein Großteil der ins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.