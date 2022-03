Paddeln lernen im Schwimmzentrum : Itzehoer Kanu-Club bietet öffentliche Übungsstunde für Interessierte an

Vor dem Start der Kanu-Saison bietet der IKC eine kostenlose Möglichkeit, um den Umgang mit dem Kajak gefahrlos zu üben.

Itzehoe | Bevor die Wintersaison mit den Indooraktivitäten endet und das Training auf der Stör beginnt, bietet der Itzehoer Kanu-Club (IKC) im Itzehoer Schwimmzentrum für Interessierte eine öffentliche Übungsstunde mit vereinseigenen Kajaks an. Am Montag, 14. März, von 19 bis 20 Uhr, gibt es die Möglichkeit, auszuprobieren, wie stabil so ein Kajak im Wasser ...

