Wegen Straßenglätte : Hyundai und Opel krachen in Brunsbüttel ineinander – eine Leichtverletzte

Die Eddelaker Straße war für den Berufsverkehr rund eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.

Brunsbüttel | Am frühen Donnerstagmorgen (20. Dezember) ist es in Brunsbüttel aufgrund von Straßenglätte zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 66-Jähriger aus Brunsbüttel mit seinem Hyundai auf der Eddelaker Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Westerbüttel. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer nach eigenen Angaben wegen der Glätte...

