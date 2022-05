Unfall auf B5 : Hyundai-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Baum

Der Fahrer aus Helse und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B5 war kurzzeitig voll gesperrt.

Diekhusen-Fahrstedt | Am Donnerstag (26. Mai) kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 in Diekhusen-Fahrstedt. Ein Mann aus Helse war mit seiner aus dem gleichen Ort stammenden Begleiterin aus Brunsbüttel kommend in Richtung Marne unterwegs. Kurz hinter dem Rastplatz in Diekhusen-Fahrstedt kam der Fahrer mit seinem Hyundai i40 nach rechts von d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.