Zwei Großprojekte in Itzehoe : Hunderte neue Wohnungen: Investor Semmelhaack gibt Gas

Nach dem Inefa-Gelände kaufte das Unternehmen jetzt auch die Supermarkt-Brache am Coriansberg.

Itzehoe | Das Inefa-Gelände gehört der Elmshorner Firma Semmelhaack schon seit Herbst, nun ist auch der Kaufvertrag für die Brache am Coriansberg unterzeichnet. Dort will das Wohnungsunternehmen bereits in diesem Jahr mit dem Bau beginnen. Besondere Wohnformen...

