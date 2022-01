Diebe scheitern in Vaale : Hunde schlagen Einbrecher in die Flucht

An der Haustür waren Hebelspuren zu erkennen, davor saßen zwei der insgesamt vier Hunde und bewachten ihr Heim.

Vaale | Eine tierische Überraschung erlebten Einbrecher, die anscheinend am Dienstagmorgen (18. Januar) in ein Haus in Vaale einsteigen wollten. Als die Bewohner zu ihrem Einfamilienhaus im Rehwinkel zurückkehrten, stand die Haustür offen. Es waren Hebelspuren an ihr zu erkennen. Diebe flohen ohne Beute Doch die vier Hunde im Haus hatten ihr Heim gut be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.