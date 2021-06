Wewelsfleth und Brokdorf : Hotels für Bienen und Insekten

In Wewelsfleth ist das Insektenhotel Hingucker an der Maritimen Meile, in Brokdorf auf einer Wiese nahe der Straße Dörferteich.

Wewelsfleth/Brokdorf | Zwei besondere „Hotelprojekte“ sind in Wewelsfleth und Brokdorf verwirklicht worden – ganz im Sinne der Natur für Bienen und Insekten. Möglich machte das Nahkauf-Betreiber Ingo Engelbrecht, als es um die bundesweite Aktion von Nahkauf ging, überall dort, wo es Läden der Gruppe gibt, Insektenhotels aufzustellen. Engelbrechts Standorte sind Wewelsfle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.