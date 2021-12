Autorin Susanne Gripp : „Raunispulata Hefezopf“: Die junge Horster Künstlerin Rebecca Jabusch illustrierte das neue Kinderbuch

Die Zeichnungen der 21-jährigen Spiele-Designerin sind ein Gewinn für das neueste Werk von Unternehmerin Susanne Gripp aus Rethwisch, die in Horst das „Lütt Huus“ betreibt und nebenbei Bücher schreibt.

Horst/Rethwisch | Mäuse leben gefährlich, vor allem, wenn sie sich unter die Menschen wagen, auf der Suche nach Futter für die ganze Mäusefamilie. In eine leicht brenzlige Situation nämlich kommt die Maus Raunispulata Hefezopf, als sie in einer Bäckerei in der Stadt Honigshofen aus einem großen Mehlsack etwas für ihre Familie ergattern möchte. Denn bei diesem Mehlsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.