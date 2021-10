Polizei sucht Zeugen : Horst: Unbekannte brechen in Schule und Gemeindehaus ein

Die Täter erbeuten in beiden Fällen einen dreistelligen Eurobetrag.

Horst | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28. Oktober) kam es zu zwei Einbrüchen in Horst. Das Gemeindehaus in der Schulstraße wurde von unbekannten Tätern aufgesucht und Türen und Schränke aufgebrochen. Ein dreistelliger Bargeldbetrag und Schlüssel wurden laut Polizei entwendet. Schränke aufgebrochen In der selben Nacht wurde auch die Grundschu...

