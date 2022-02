Mehrere Fälle in Horst : Serien-Taschendieb im Supermarkt

Jüngstes Opfer war am Mittwoch eine 80 Jahre alte Horsterin, der Geld, Ausweis und EC-Karte gestohlen wurden.

Horst | Am Mittwoch (16. Februar) wurde eine Seniorin in Horst das vierte Opfer eines Taschendiebs. Die 80-jährige Horsterin hatte gegen 10 Uhr in einem Supermarkt am Horster Viereck ihre Einkäufe erledigt. „Die Geldbörse war in der vorderen linken Jackentasche verstaut und der Reißverschluss geschlossen“, teilt Polizeisprecherin Astrid Heidorn mit. Geldbö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.