Interview mit Horst Hülsmann : Seit zehn Jahren Wächter der St. Cyriacus-Kirche Kellinghusen

Erst mit 70 Jahren besuchte der Kellinghusener einen Küsterlehrgang.

Kellinghusen | Seit 2011 wacht Horst Hülsmann, der Anfang Oktober 80 Jahre alt wurde, als Küster über die St.-Cyriacus-Kirche in Kellinghusen. Hülsmann wurde 1941 am Niederrhein geboren. Er arbeitete als Maurer, Bautechniker und Ofensetzer, bevor er sich in den 90er Jahren mit einem Hausmeisterservice selbstständig machte. In der evangelischen Kirchengemeinde der Bu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.