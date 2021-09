Nach Corona-Verzögerung : Holstenniendorf weiht neues Multifunktionshaus mit großem Fest ein

Der Neubau kostete knapp eine Million Euro. Vor 20 Jahren wurde an selber Stelle die alte Gaststätte abgerissen.

Holstenniendorf | Mit einem Dorffest und rund 200 Gästen wurde das neue Multifunktionshaus am Mehrgenerationenplatz in der Hauptstraße in Holstenniendorf eingeweiht. Neben zahlreichen Dorfbewohnern hatten sich dazu auch Ehrengäste aus Wirtschaft und Verwaltung sowie Wehrführer und Bürgermeister der benachbarten Gemeinden rund um den knapp eine Million teuren Neubau ein...

